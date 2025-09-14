X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
প্রাথমিক বাছাইয়ের ২২ দলের ১৩টির শুনানি করেছে ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৪আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৪
নির্বাচন কমিশনের লোগো

আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের নিবন্ধন পেতে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) ধন্না দিচ্ছে নতুন রাজনৈতিক দলগুলো। প্রাথমিকভাবে বাছাই হওয়া ২২টি দলের মধ্যে ১৩টি দল ইসির শুনানিতে অংশ নিয়েছে।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ দলগুলোর শুনানি নেন। 

তিনি বলেন, প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ দলগুলোকে (২২টি) আমরা ডেকেছিলাম। অনেকেই আজ আসনে। তবে কাল আসতে হবে।

শুনানিতে যে সব দল অংশ নিয়েছে, সেগুলো হলো—বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), আম জনতার দল, নতুন বাংলাদেশ পার্টি (এনবিপি), বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ, জাতীয় জনতা পার্টি (ওসমানী), মৌলিক বাংলা, জনতার দল, বাংলাদেশ বেকার সমাজ, জাসদ (শাহজাহান সিরাজ),  ফরওয়ার্ড পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি।

অন্যান্য বারের মতো এবারও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দল নিবন্ধনের আবেদন আহ্বান করে ইসি। এতে ১৪৩টি নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন চেয়ে আবেদন করেছিল। প্রথম দফায় কোনও দলই শর্ত পূরণ না করায় সবাইকে সময় দিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে বলেছিল ইসি। তবে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ ৮৪টি দল সাড়া দিলেও অন্যরা সাড়া দেয়নি। ৮৪টি দলের মধ্যে আবার ৬২টি দল ঘাটতি পূরণ করতে তথ্য জমা দিয়েও শর্ত পূরণ করতে পারেনি। তাই বর্তমানে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ ২২টি দলের মাঠ পর্যায়ে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা চলছে। পর্যালোচনায় দলগুলোর কিছু কিছু তথ্যে ঘাটতি থাকায় কমিশন শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দলগুলোকে ফোন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ডাকে। যার অংশ হিসেবেই তারা এসেছিলেন বলে জানান দলগুলোর নেতারা।

তদন্ত শেষ হয়েছে এমন দলগুলো হলো—ফরোয়ার্ড পার্টি, আমজনতার দল, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পার্টি (বিজিপি), বাংলাদেশ সংস্কারবাদী পার্টি (বিআরপি), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), মৌলিক বাংলা, বাংলাদেশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, জাতীয় জনতা পার্টি, জনতার দল, জনতা পার্টি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, এনসিপি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, বাংলাদেশ বেকার মুক্তি পরিষদ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-শাহজাহান সিরাজ), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ বেকার সমাজ (বাবেস), বাংলাদেশ সলুশন পার্টি এবং নতুন বাংলাদেশ পার্টি।

ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার জানিয়েছেন, মাঠ পর্যায় থেকে তদন্ত প্রতিবেদন এসেছে। এগুলোর পর্যালোচনা পর চলতি মাসেই নিবন্ধন চূড়ান্ত হতে পারে।

/এএজে/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসি
পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান, নতুন শ্রম সচিব সানোয়ার জাহান
জুলাই সনদের আইনি বৈধতা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য চায় এবি পার্টি
বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার
নেপালে জেন-জি আন্দোলনে নিহতদের শহীদ ঘোষণা, মন্ত্রিসভা গঠনে জটিলতা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
