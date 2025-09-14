X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান, নতুন শ্রম সচিব সানোয়ার জাহান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫১আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫১
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লোগো

মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়ের সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে। 

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এ আদেশ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

একই সঙ্গে পিএসসির সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়াকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান গত ২৮ আগস্ট অবসরোত্তর ছুটিতে যান। ওই দিন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে শ্রম সচিব নিয়োগ দেয় সরকার।

বিষয়:
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়পিএসসি
