পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান, নতুন শ্রম সচিব সানোয়ার জাহান

মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সচিবালয়ের সচিব পদে পদায়ন করা হয়েছে।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) এ আদেশ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
একই সঙ্গে পিএসসির সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়াকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।
শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান গত ২৮ আগস্ট অবসরোত্তর ছুটিতে যান। ওই দিন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদারকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে শ্রম সচিব নিয়োগ দেয় সরকার।