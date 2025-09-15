নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হলেন হাসানুজ্জামান

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান সই করা এক প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা যায়।
আদেশে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে ইটিআই এর মহাপরিচালকের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্ব দেওয়া হলো।
জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।