সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হলেন হাসানুজ্জামান

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৪
মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান সই করা এক প্রজ্ঞাপন থেকে এই তথ্য জানা যায়। 

আদেশে বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (ইটিআই) পরিচালক মুহাম্মদ হাসানুজ্জামানকে ইটিআই এর মহাপরিচালকের (ভারপ্রাপ্ত) দায়িত্ব দেওয়া হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

 

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশন
ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনে আবেদনের সময়সীমা বাড়ালো বাংলাদেশ ব্যাংক
উপজেলার সরকারি কার্যালয়ের ভেতরে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি
শিগগিরই ইন্টারঅপারেবল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করবে বাংলাদেশ ব্যাংক
হয়ে যাক লুচি আর আলুর দম
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
