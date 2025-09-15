X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮
নির্বাচন কমিশন

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন আবেদন যাচাই করতে গিয়ে একজন ব্যক্তির একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যায়; এতে করে যেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তেমনি সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি)। তাই এখন থেকে সংশোধন আবেদনে কোনও নাগরিকের দুটি জন্মসনদ অনলাইনে পাওয়া গেলে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন অনুবিভাগে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে ইসি। 

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের মাসিক সমন্বয় সভায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

ইসি কর্মকর্তা জানান, এনআইডি সংশোধন আবেদন যাচাই করতে গিয়ে অনেক সময় একজন ব্যক্তির একাধিক জন্মসনদ পাওয়া যায়। এতে আমরা অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আবার বিভ্রান্তিও সৃষ্টি হয়। এজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখন থেকে যেসব নাগরিকদের একাধিক জন্মসনদ অনলাইন পাওয়া যাবে তাদের নাম, এনআইডি নম্বর ও অনলাইন জন্মসনদ নম্বর উল্লেখ করে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন অনুবিভাগে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘এনআইডি সংশোধনে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা দেখা দিয়েছে তা হলো নাগরিকদের একাধিক জন্মসনদ। এর জন্য যেমন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হয়, তেমনি নাগরিকদেরও ভোগান্তি বাড়ে। তাই এখন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাদেরই দুটি জন্মসনদ অনলাইনে পাওয়া যাবে তাদের সব তথ্য লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এরপর চিঠির উত্তর এলে আমরা পরবর্তী ব্যবস্থা নেবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে যেসব আবেদন পেন্ডিং রয়েছে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এক্ষেত্রে যেসব আবেদনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায় না তাদের আবেদন বাতিল করে দেওয়া হবে।’

/এএজে/আরআইজে/
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media