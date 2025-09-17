X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৭
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ফাইল ফটো)

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বিক্ষোভ হবে এটা কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি। কারণ, এটা ঠেকানোর উপায় আমাদেরও নেই, তাদেরও নেই।   

সম্প্রতি বিদেশে উপদেষ্টাদের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শনের মতো ঘটনা জাতিসংঘের সামনে হলে করণীয় কী জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এমন মন্তব্য করেন।

প্রধান উপদেষ্টার জাতিসংঘ সফরের বিষয়ে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘‘সম্প্রতি লন্ডনে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেটার বিষয়ে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া ছিল এবং খবর যা এসেছে, সবকিছু কিন্তু পুরোপুরি সত্য না। যেমন - যে গাড়িটা আক্রান্ত হয়েছে, সেই গাড়িতে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ছিলেন না। তিনি অন্য একটা গাড়িতে ছিলেন।’’

তিনি  বলেন, ‘‘এখানে আমাদের বুঝতে হবে— পশ্চিমের দেশগুলোতে বাধা দেওয়া, স্লোগান দেওয়া, রাস্তায় মিছিল করা, প্রতিবাদ করার রাস্তা আটকানোর কোনও উপায় আমাদের কেন, কারোই নেই। সেসব দেশের সরকার এটা করতে দিতে বাধ্য। শুধু ডেলিগেশন দলের নিরাপত্তা যেন সঠিক থাকে। আমি আসলে তেমন আশঙ্কা করছি না। কারণ নিউইয়র্ক পুলিশ এনওয়াইপিডি— এই ব্যাপারে বিস্তর অভিজ্ঞ। আপনারা যারা গেছেন, তারা দেখে থাকবেন— মোটামুটি তিন হাত দূরে একটা করে গাড়ি থাকে। আমি আশা করছি, কোনও অপ্রীতিকর কিছু হবে না।’’

 

বিষয়:
মো. তৌহিদ হোসেনজাতিসংঘপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
