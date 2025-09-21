বাংলাদেশ শান্তির সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে: প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ‘জাতিসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের নীতিমালা এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলো উপেক্ষা করে বেপরোয়া দুঃসাহসিকতার বিরক্তিকর নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। অবৈধ দখলদারিত্ব, অবৈধ বসতি সম্প্রসারণ, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য করে হত্যাকাণ্ড এবং নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করার এই ধারাবাহিকতা ফিলিস্তিন এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে অগণিত নিরীহ বেসামরিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তবুও, বাংলাদেশ শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বিশ্বাস করে, যা প্রতিটি স্তরে সহনশীলতা, অহিংসা, সংলাপ এবং সহযোগিতাকে লালন করে।’
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে একথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘গতবছরের জুলাই মাসে তরুণদের নেতৃত্বে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা একজন অত্যাচারীকে উৎখাত করে পরিবর্তন আনার জন্য দৃঢ়তা দেখিয়েছে। সেই তরুণরাই এখন গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত।’
বাণীতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি আমাদের অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।’
তিনি বলেন, ‘এবারের বিশ্ব শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য- শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য এখনই কাজ করুন। এতে জোর দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে পরিবর্তনের অসাধারণ শক্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজের মাধ্যমে বাস করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা এবং ন্যায়বিচার প্রচার করে। আমরা অন্যদের কথা বলতে এবং আরও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করতে অনুপ্রাণিত করতে পারি।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আজ ভুল তথ্য, ভুয়া খবর প্রচার এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য বিশ্বব্যাপী গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অবশ্যই একযোগে কাজ করতে হবে যাতে এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ বিকৃতি একে অপরের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট না করে বা সামাজিক সম্প্রীতির মূল ভিত্তিকে ক্ষয় না করে। ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, কোথাও শান্তির অনুপস্থিতি সর্বত্র শান্তির জন্য হুমকি।’
তিনি বলেন, ‘আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে চরম জাতীয়তাবাদ, শূন্য-সমষ্টি ভূ-রাজনীতি এবং অন্যের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীনতা কয়েক দশকের সংগ্রামের মাধ্যমে মানবজাতি যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, সাম্প্রতিক সংঘাতগুলো কীভাবে বিশ্বকে সামগ্রিক অনিশ্চয়তার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে এবং সারা বিশ্বের নিরীহ মানুষ কীভাবে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।’
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের মূল্যবোধ চালিত অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সব দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্য যেকোনও ধরনের যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। জাতিসংঘের সনদ অনুসারে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব নিশ্চিত করার জন্য আজ আমাদের অঙ্গীকারকে নবায়নযোগ্য এবং পুনরুদ্ধার করার একটি উপলক্ষ। দিবসটি উদযাপনে আমি শান্তি, সহনশীলতা, অহিংসা, সংলাপ ও সহযোগিতার নীতির প্রতি বাংলাদেশের উৎসর্গের কথা পুনর্ব্যক্ত করছি।’