প্রাক-নির্বাচনি পরিবেশ ও প্রস্তুতি নিয়ে ইইউ-ইসির বৈঠক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ ও প্রস্তুতি জানতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ টিম।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে ইইউ’র আট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ ও ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুই ধাপে বৈঠক করবেন।
বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ইলেকশন এক্সপ্লোরেটরি মিশন টিম এবং ইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বৈঠক চলে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহার সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে।
ইসি সচিবালয়ের যুগ্ম-সচিব (নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-২) মো. মঈন উদ্দীন খান বলেন, নির্বাচনের আগে ভোটের পরিবেশ, ইসির প্রস্তুতি ও সামনে নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষণ টিম পাঠাবে কিনা তা নিয়ে সার্বিক বিষয়ে ইসি সচিবালয়ের ভোট ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, আইন শাখা ও কারিগরি বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করবেন সফররত এ প্রতিনিধি দল।
ইসির কর্মকর্তারা জানান, ইইউ প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষণ দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি ইসির সঙ্গেও বৈঠক করছে। ইসির এ বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, ভোটের আগে সারা দেশে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নেওয়া পদক্ষেপও তুলে ধরা হবে।
উল্লেখ্য, রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে ইসির। ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার কথা রয়েছে।