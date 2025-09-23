X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে সংলাপ শুরু করতে চায় ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮
নির্বাচন ভবন

আগামী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে সংলাপ শুরু করতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই সংলাপের প্রথম ধাপেই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে শিক্ষাবিদসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের। 

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ইসির জনসংযোগ পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক এই তথ্য জানান। 

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের সম্মতির পর আমন্ত্রিতদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ২৮ সেপ্টেম্বর সংলাপের বিষয়ে অনুমোদন চেয়েছি। সম্ভাব্য এ  সময় থেকে সংলাপ শুরু হয়ে ধাপে ধাপে অন্যদেরও আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে কমিশন। 

তবে এবারের সংলাপে আলোচ্য সূচি কী নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জানানো হয়নি। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে দলগুলোর ধারাবাহিক সংলাপ চলছে। এ কমিশনের মেয়াদও রয়েছে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, নারী সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ অংশীজনদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ শুরু করে চলবে ১ থেকে দেড় মাস পর্যন্ত।

জানা যায়, নতুন দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান থাকায় অক্টোবরে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।

ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, সংলাপে যাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, তাদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। সংলাপসূচি নির্ধারণের অন্তত এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন আগে দলগুলোকে চিঠি (আমন্ত্রণ, কতজন প্রতিনিধি আসবে, লিখিত মতামত) পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি, পূজা ও অন্যান্য ছুটি বিবেচনায় রেখে অক্টোবরজুড়ে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চলতে পারে।

এম এম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন কমিশনের এটি হবে প্রথম সংলাপ আয়োজন। নির্বাচনি আইনি সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পোস্টাল ব্যালটসহ ভোট সম্পৃক্ত সার্বিক বিষয় এই সংলাপে স্থান পাবে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, ‘রোডম্যাপে যে সময় রয়েছে, সে অনুযায়ী এ মাসের শেষ দিকে শুরু করবো। ইসি সচিবালয় এটা জানিয়ে দেবে। দুয়েক দিন এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে রোডম্যাপ অনুসরণ করেই এগোবো।’

/এএজে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসিসিইসিসংলাপ
সম্পর্কিত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঅনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রবাসীরা যেভাবে ভোট দেবেন
প্রাক-নির্বাচনি পরিবেশ ও প্রস্তুতি নিয়ে ইইউ-ইসির বৈঠক
ইইউ প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে ইসির বৈঠক রবিবার
সর্বশেষ খবর
বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন ফারুক!
বিসিবি নির্বাচনে ক্লাব ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন ফারুক!
চাকসু নির্বাচনে ব্যানার-ফেস্টুন নিষিদ্ধ
চাকসু নির্বাচনে ব্যানার-ফেস্টুন নিষিদ্ধ
চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরও ২ জনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ৫
চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরও ২ জনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ৫
দগ্ধ ফায়ারকর্মীদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
দগ্ধ ফায়ারকর্মীদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সূচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
তদন্তের স্বার্থে প্রভাবশালীকে ফোন, ওসিকে কটাক্ষের অভিযোগ ডিআইজির বিরুদ্ধে
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media