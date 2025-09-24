X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চান প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৫০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:৫০
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বৈঠক

বিগত সরকারের আমলে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক সময় দুপুরে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গার সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংস্থাটির সহযোগিতা চান সরকারপ্রধান।

পরে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের প্রধান।

তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনার শাসনামলে যে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে সেই অর্থ ফেরানো অন্তর্বর্তী সরকারের বড় একটা অগ্রাধিকার। সেই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন।’

শফিকুল আলম বলেন, ‘পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বিশ্বব্যাংকে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন। তারা বিভিন্ন দেশকে এই ব্যাপারে সহায়তা করে থাকেন।’

/এসও/কেএইচটি/
বিষয়:
বিশ্বব্যাংকড. মুহাম্মদ ইউনূসঅর্থপাচারপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
দেয়ারওয়ার্ল্ডের বার্ষিক গ্লোবাল এডুকেশন ডিনারে প্রফেসর ইউনূসকে সম্মাননা
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
মসৃণ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহায়তা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
দেয়ারওয়ার্ল্ডের বার্ষিক গ্লোবাল এডুকেশন ডিনারে প্রফেসর ইউনূসকে সম্মাননা
দেয়ারওয়ার্ল্ডের বার্ষিক গ্লোবাল এডুকেশন ডিনারে প্রফেসর ইউনূসকে সম্মাননা
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
জাতিসংঘের সদর দফতরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধান উপদেষ্টা
কাতারের ডেপুটি আমিরের কাছে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ
কাতারের ডেপুটি আমিরের কাছে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media