প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা। তবে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।
এর আগে ড. ইউনূস 'অ্যাডভান্সিং রিফর্ম, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড গ্রোথ' শীর্ষক মার্কিন-বাংলাদেশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে সফররত বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে অংশ নেন। নিউ ইয়র্কের একটি হোটেলে ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল (ইউএসবিবিসি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
এছাড়া এদিন প্রধান উপদেষ্টা ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলেনি, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টবের সঙ্গে সাইডলাইনে বৈঠক করেন।