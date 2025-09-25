তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সততা ও বস্তুনিষ্ঠতার তাগিদ আসিফ মাহমুদের

তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সততা ও বস্তুনিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
সম্প্রতি তাকে নিয়ে করা একটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন সম্পর্কে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে তিনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, একটি পত্রিকা যেটাকে বলছে ‘বিশেষ প্রকল্প’ এমন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক মোট প্রকল্প আছে ২০টি জেলায়। গত ১ বছরে মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা এই ৪টি জেলায় নতুন প্রকল্প নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে এমন জেলাভিত্তিক প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪টি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিফতরের পলিসি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে জেলাভিত্তিক প্রকল্প নেওয়া হবে ৬৪ জেলাতেই।
প্রশ্ন রেখে উপদেষ্টা বলেন, তাহলে বাকি ২২টি প্রকল্পের কথা উহ্য রেখে কেন এই দুইটিকেই বিশেষভাবে ফ্রেমিং করা হলো? স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর ‘উপজেলা সড়ক’ ক্যাটাগরি থেকে সর্বমোট কাঁচা ও পাকা সড়কের পরিমাণ বিবেচনায় প্রকল্প নেয়।
তিনি বলেন, শুধু এক ক্যাটাগরি দেখিয়ে ফ্রেমিং করা বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার পরিচয় বহন করে না।
আসিফ মাহমুদ আরও উল্লেখ করেন, বাকি সব জেলাই (২-৩টি জেলা একসঙ্গে প্রকল্পে) কিংবা বিভাগীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন। পর্যায়ক্রমে সব জেলার জন্য আলাদা আলাদা প্রকল্প নেওয়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই গত এক বছরে ৪টি জেলা যুক্ত হলো।
এ সময় বাকি জেলাগুলোতেও ইনডিভিভ্যুয়াল প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকবে বলে তিনি জানান।