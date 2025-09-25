দুর্গাপূজায় চার জোড়া বিশেষ ট্রেন, সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল

দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাত্রীদের বাড়তি চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশ রেলওয়ে চার জোড়া (৮টি) বিশেষ ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি, রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী রুটে চলাচলকারী আন্তঃনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ও মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের সাপ্তাহিক ছুটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, এবারের পূজা ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিন (১ থেকে ৪ অক্টোবর) সরকারি ছুটি থাকবে। একই সময়ে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ফলে বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রী চাপ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এজন্য আন্তঃনগর ট্রেনের সময়সূচিতে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে।
সাপ্তাহিক ছুটি প্রত্যাহার করা ট্রেন দুটি উল্লিখিত তারিখে নিয়মিত সময়সূচি অনুযায়ী চলবে। এসব দিনের টিকিট অনলাইনে সংগ্রহ করা যাবে। তবে ৩০ সেপ্টেম্বরের পরবর্তী সপ্তাহ থেকে আগের নিয়মে আবারও ছুটি কার্যকর হবে।
অন্যদিকে, পূর্বাঞ্চলের যাত্রী চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-কক্সবাজার-ঢাকা রুটে অতিরিক্ত চার জোড়া টুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে। এসব ট্রেনের টিকিট শতভাগ অনলাইনে বিক্রি হবে।
এদিকে যাত্রী হয়রানি প্রতিরোধে ঢাকা ও বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে পর্যাপ্ত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে এবং বিনা টিকেট যাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি তদারকির জন্য মন্ত্রণালয়ের একটি ভিজিলেন্স টিম কাজ করবে।