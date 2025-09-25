X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হতাহত ফায়ার ফাইটারদের পরিবারকে ১৩ লাখ টাকা দিয়েছে সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৭আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের লোগো

গাজীপুরের টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামের আগুন নেভাতে গিয়ে নিহত ও আহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের পরিবারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে ১৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এতে জানানো হয়, এর মধ্যে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিহত ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ এবং নুরুল হুদার পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতরের কর্মকর্তারা এ অর্থের চেক হস্তান্তর করেন।

এছাড়া চিকিৎসারত খন্দকার জান্নাতুল নাঈমকে দুই লাখ টাকা এবং মুহাম্মদ জয় হাসানকে এক লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতা দিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষের কাছে চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। 

উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গাজীপুর জেলার টঙ্গীর সাহারা মার্কেটের কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন লাগলে তা নেভাতে গিয়ে টঙ্গীর ফায়ার স্টেশনের চারজন ফায়ার কর্মী এবং কারখানার একজন কর্মী দগ্ধ হন।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
ফায়ার সার্ভিসজাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
সম্পর্কিত
বড় ছেলের পর হারালেন ছোট ছেলেকেও, দিশেহারা ফায়ারফাইটার নুরুল হুদার পরিবার
গাছে আটকে পড়া বিড়াল উদ্ধার করলো ডিএনসিসি-ফায়ার সার্ভিস
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণআরেক ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদার মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রেড লাইন: ফ্রান্স
পশ্চিম তীর দখলের চেষ্টা হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রেড লাইন: ফ্রান্স
রাষ্ট্রীয় রিজার্ভে স্বর্ণ: বিলাসিতা নাকি কৌশলগত সম্পদ?
রাষ্ট্রীয় রিজার্ভে স্বর্ণ: বিলাসিতা নাকি কৌশলগত সম্পদ?
সারা দেশে গ্রেফতার আরও ১৬৪৪
সারা দেশে গ্রেফতার আরও ১৬৪৪
মিরপুরের মঞ্চে এক রোহিঙ্গা নারীর দুঃখগাঁথা
মিরপুরের মঞ্চে এক রোহিঙ্গা নারীর দুঃখগাঁথা
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
দেশের বাজারে ইলিশের দাম বেশি, রফতানিতে অনীহা
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media