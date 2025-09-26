X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
আলবেনিয়ার ভিসা সহজ করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪১আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪১
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলবেনিয়ার রাষ্ট্রপতি বজরাম বেগাজের বৈঠক (ছবি: প্রেস উইং)

আলবেনিয়া তার ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও আধা-দক্ষ কর্মী নিয়োগে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেছে। 

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদের সাইডলাইনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের সময় আলবেনিয়ার রাষ্ট্রপতি বজরাম বেগাজ এই প্রস্তাবটি দেন। এসময় প্রধান উপদেষ্টা আলবেনিয়ার ভিসা সহজ করার আহ্বান জানান। 

প্রেসিডেন্ট বেগাজ বলেন, ‘আমাদের দেশের জন্য শ্রমিক দরকার এবং বেশ কয়েকটি আলবেনিয়ান কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা দিয়েছে। তিনি আলবেনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল রেখাকে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য একটি আশাব্যঞ্জক গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরে বিশেষ করে পর্যটনের মতো খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার ওপর জোর দেন।’

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশ তার গতিশীল ও তরুণ শ্রমশক্তি নিয়ে আলবেনিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য ভালো অবস্থানে রয়েছে।’

তিনি আলবেনিয়া সরকারকে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসার আবেদনের জন্য নয়াদিল্লি যেতে হয়।’

জবাবে প্রেসিডেন্ট বেগাজ বলেন, ‘আলবেনিয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ই-ভিসা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করছে।’ 

তিনি সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি সফরসহ আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার আহ্বান জানান।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে কারখানা ও কৃষি শ্রমিক পর্যন্ত বিস্তৃত জনশক্তি সরবরাহে বাংলাদেশের সক্ষমতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সুবিন্যস্ত করতে একটি সমঝোতা স্মারক সইয়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

প্রেসিডেন্ট বেগাজ আরও ঘোষণা দেন, আলবেনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদ্যমান আন্তর্জাতিক তালিকাভুক্তি স্কিমের আওতায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।

বৈঠকে এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
জাতিসংঘভিসাড. মুহাম্মদ ইউনূসআসিফ নজরুলপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media