নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সময় বাংলাদেশের উপস্থিতি নিয়ে গুজব: প্রেস উইং

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৪আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৪
প্রচারিত এসব ছবি নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়-প্রেস উইং ফ্যাক্টস

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দাবি করা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ছয় রাজনৈতিক প্রতিনিধি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের হলের ভেতরে বসেছিলেন। তবে যাচাই করে দেখা গেছে, এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস এ তথ্য জানায়।

প্রেস উইং জানায়, ‘‘ড. ইউনূস এবং তার প্রতিনিধি দলের বসে থাকা ছবিটি ইউএনজিএ’র ৮০তম অধিবেশনে তার (ড. ইউনূস) নিজের ভাষণ দেওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে তোলা হয়েছিল। এটি মূলত বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা হয়েছিল।’’

‘‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সদর দফতরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন’’ বলে প্রেস উইং ফ্যাক্টস উল্লেখ করে।

প্রেস উইং আরও জানায়, ‘‘এদিকে, নেতানিয়াহু মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য অনেক দেশের শতাধিক কূটনীতিক গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন এবং গণহত্যার প্রতিবাদে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। এ সময় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলও চেম্বার ত্যাগ করে। অন্য কথায়, নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় তারা উপস্থিত ছিলেন না। এএফপি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার প্রকাশিত ছবিগুলো এটি নিশ্চিত করে— নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বাংলাদেশের নেমপ্লেটের আসনটি খালি ছিল।’’

প্রেস উইং জানায়, ‘‘তাই প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং ছয় রাজনৈতিক প্রতিনিধির যে ছবি প্রচারিত হচ্ছে, তা নেতানিয়াহুর বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে ছবিটির অপব্যবহার করে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ওয়াকআউট করেনি। যাচাইকৃত প্রমাণ থেকে জানা যায়, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় তারা চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন না।’’

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
নেতানিয়াহুজাতিসংঘপ্রেস উইং
