X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কখন নেমে যাই, দুই মাস ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি: তথ্য উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৪আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৪
মাহফুজ আলম (ফাইল ছবি)

বিগত দুই মাস ধরে উপদেষ্টা পদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো মে মাস থেকে ছাত্র উপদেষ্টাদের পদত্যাগ দাবি করায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: রাজনৈতিক ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সংলাপে সহযোগিতা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার ও দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে চাইতে হবে যে আসলে এখানে যে বা যারা কাজ করছে তারা কাজ করার ক্ষেত্রে ওনারা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। ওনারা কীভাবে অবস্টাকল করবেন না…এবং আমাদের কাজগুলো করতে দেবেন।’

তিনি বলেন, মে মাস থেকে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র উপদেষ্টাদের পদত্যাগ দাবি করছে। এ দাবির স্লোগান তিনি নিজের সরকারি বাসভবন থেকেও শুনেছেন।

সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইনের প্রসঙ্গ টেনে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, খসড়া থেকে বিল পাস হওয়া পর্যন্ত ১৮টি ধাপ রয়েছে। দুই মাস আগে তিনি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিলেও সেটি এখনও দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে।

মাহফুজ আলম জানান, যেখানে বাকি উপদেষ্টারা গত বছরের আগস্ট মাসে দায়িত্ব নিয়েও বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন, সেখানে তিনি এমন সময়ে দায়িত্ব নিয়েছেন যে পরদিন তাকে উপদেষ্টা পদ ছাড়তে হয় কিনা, তা নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে এই সরকারের সময়সীমার মধ্যেই সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

/এএইচএস/আরকে/
বিষয়:
মাহফুজ আলমতথ্য ‍উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
বিজ্ঞাপন খাতে বকেয়া পরিশোধে কাজ করছে সরকার: তথ্য উপদেষ্টা
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার সঙ্গে ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সাক্ষাৎ
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ
খাগড়াছড়িতে হতাহতের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুঃখ প্রকাশ
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’
‘৬ রাউন্ড গুলি খেতে না চাইলে দ্রুত টাকা পাঠা’
হাসিনের আয়োজনে ‘নীরবে’ কণা!
হাসিনের আয়োজনে ‘নীরবে’ কণা!
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
শিগগিরই গঠন হবে তথ্য কমিশন: মাহফুজ আলম
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media