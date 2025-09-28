কখন নেমে যাই, দুই মাস ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি: তথ্য উপদেষ্টা

বিগত দুই মাস ধরে উপদেষ্টা পদ নিয়ে অনিশ্চয়তায় আছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো মে মাস থেকে ছাত্র উপদেষ্টাদের পদত্যাগ দাবি করায় এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: রাজনৈতিক ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি’ শীর্ষক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সংলাপে সহযোগিতা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার ও দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন।
তথ্য উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে চাইতে হবে যে আসলে এখানে যে বা যারা কাজ করছে তারা কাজ করার ক্ষেত্রে ওনারা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন। ওনারা কীভাবে অবস্টাকল করবেন না…এবং আমাদের কাজগুলো করতে দেবেন।’
তিনি বলেন, মে মাস থেকে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্র উপদেষ্টাদের পদত্যাগ দাবি করছে। এ দাবির স্লোগান তিনি নিজের সরকারি বাসভবন থেকেও শুনেছেন।
সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইনের প্রসঙ্গ টেনে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, খসড়া থেকে বিল পাস হওয়া পর্যন্ত ১৮টি ধাপ রয়েছে। দুই মাস আগে তিনি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিলেও সেটি এখনও দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে।
মাহফুজ আলম জানান, যেখানে বাকি উপদেষ্টারা গত বছরের আগস্ট মাসে দায়িত্ব নিয়েও বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন, সেখানে তিনি এমন সময়ে দায়িত্ব নিয়েছেন যে পরদিন তাকে উপদেষ্টা পদ ছাড়তে হয় কিনা, তা নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে এই সরকারের সময়সীমার মধ্যেই সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।