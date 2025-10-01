X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য দাবি পূরণ করা সম্ভব: তথ্য উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৩আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪৩
ঢাবির জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবে তথ্য উপদেষ্টা

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেছেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণ করা সম্ভব। অন্তর্বর্তী সরকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নে কাজ করছে। পরবর্তী সময়ে যে সরকার আসবে তারাও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ন্যায্য দাবি পূরণে সচেষ্ট থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 

বুধবার (১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবির) জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবে এসব কথা বলেন তিনি। 

শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশের ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমে লড়াইয়ের ইতিহাস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে বহু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাহফুজ আলম বলেন, গতবারের তুলনায় এবারের দুর্গাপূজা বর্ণিল ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে। দুর্গাপূজাকে উৎসবমুখর করতে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনে সহায়তা করার জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের নৃশংস ভূমিকার সমালোচনা করে মো. মাহফুজ আলম বলেন, ওই সময়  সরকারপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। 

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছেন, উপদেষ্টা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বৈষম্যহীন উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সব সম্প্রদায়ের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। 

জগন্নাথ হলের শারদীয় দুর্গোৎসবে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকীসহ দুর্গোৎসব উদযাপন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ঢাকেশ্বরী পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। 

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
দুর্গাপূজামাহফুজ আলমতথ্য ‍উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
ভারতে ড. ইউনূসকে অসুর রূপে উপস্থাপন, ‘অসম্মানজনক’ বললেন ধর্ম উপদেষ্টা
৪৯টি পূজামণ্ডপে নাশকতার চেষ্টা করা হয়েছিল: র‌্যাব মহাপরিচালক
প্রতিমা বিসর্জনে রাজধানীতে থাকবে বাড়তি ফোর্স ও গোয়েন্দা: ডিএমপি কমিশনার
সর্বশেষ খবর
ভারতে ড. ইউনূসকে অসুর রূপে উপস্থাপন, ‘অসম্মানজনক’ বললেন ধর্ম উপদেষ্টা
ভারতে ড. ইউনূসকে অসুর রূপে উপস্থাপন, ‘অসম্মানজনক’ বললেন ধর্ম উপদেষ্টা
কোম্পানীগঞ্জে গ্যাসলাইন বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ
কোম্পানীগঞ্জে গ্যাসলাইন বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৪ জন দগ্ধ
৪৯টি পূজামণ্ডপে নাশকতার চেষ্টা করা হয়েছিল: র‌্যাব মহাপরিচালক
৪৯টি পূজামণ্ডপে নাশকতার চেষ্টা করা হয়েছিল: র‌্যাব মহাপরিচালক
৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনায় তিন আসামি রিমান্ডে
৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনায় তিন আসামি রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
সাবেক মন্ত্রীকে নূরুল মজিদকে ঘিরে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা হচ্ছে: কারা কর্তৃপক্ষ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media