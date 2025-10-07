X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
অর্থনীতি নিয়ে স্বস্তিতে আছেন অর্থ উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১১
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (ফাইল ছবি)

‘দেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমি স্বস্তিতে আছি’ বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘সে জন্যই তো আমরা মোটামুটি কনফিডেন্ট।’

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার আবার বেড়ে গেছে- আজ সকালে বিশ্বব্যাংকের এমন মন্তব্যের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি তাত্ত্বিক দিকে এখন যাবো না। দারিদ্র্য বেড়ে গেছে নাকি আছে প্রকৃত পক্ষে এগুলো বলতে হলে আমার অনেক বক্তব্য দিতে হবে। আমি তো জানি কীভাবে ওরা দারিদ্র্য মেজার করে। বেজ আছে, ক্লায়েন্ট আছে।’

অর্থনীতি কি স্বস্তিতে আছে? এমন প্রশ্নের জবাবে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমি স্বস্তিতে আছি। সে জন্য তো আমরা মোটামুটি একটু কনফিডেন্ট। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না।’

বাংলাদেশের অর্থনীতিড. সালেহ উদ্দিন আহমেদঅর্থ উপদেষ্টা
