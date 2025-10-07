প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষৎ করলেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুয়েন লুইস। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক চলাকালীন, লুইস নিউইয়র্কে তার অত্যন্ত সফল মিশনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রশংসা করেন। যখন প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০ তম অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, এক ডজনেরও বেশি বিশ্ব নেতার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছিলেন এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘের যুগান্তকারী সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছিলেন।
তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বৈচিত্র্যময় গঠনের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের শক্তিশালী প্রদর্শনের কথা তুলে ধরেন, কারণ প্রথমবারের মতো প্রধান রাজনৈতিক দলের ছয় নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বৈঠকে ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং উন্নয়ন যাত্রায় নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করার সময় টেকসই সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
গুয়েন লুইস বলেন, ‘গত সাড়ে তিন বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের সেবা করা আমার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা সম্মান ও সুযোগ। আমি এই জাতিকে সংজ্ঞায়িত করে এমন স্থিতিস্থাপকতা, সৃজনশীলতা এবং উদারতা প্রত্যক্ষ করেছি। সরকার, সুশীল সমাজ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করা গভীরভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক।’
তিনি বলেন, ‘আমি প্রফেসর ইউনূস এবং সামাজিক উদ্ভাবন ও সমতার প্রতি তার আজীবন উৎসর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখি- তার নেতৃত্ব বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বৈশ্বিক চিন্তাভাবনাকে রূপ দিচ্ছে।’
তার আমলে, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক (২০২২-২০২৬) এর অধীনে, জাতিসংঘ দেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্ব করেছে।
এই প্রয়াসগুলো পাঁচটি কৌশলগত অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে: অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ন্যায়সঙ্গত মানব কল্যাণ, পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা, অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন এবং লিঙ্গ সমতা।
এই সময়ের মধ্যে একটি যুগান্তকারী অর্জন ছিল ঢাকায় একটি নতুন ওএইচসিএইচআর মিশন উদ্বোধন, জাতিসংঘের মানবাধিকার উপস্থিতি জোরদার করা এবং অধিকারভিত্তিক উন্নয়নে গভীর সম্পৃক্ততা।
শ্রম খাত এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের অগ্রগতির পাশাপাশি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েশন হওয়ার প্রস্তুতিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার করার জন্য সমন্বিত প্রোগ্রামিংয়ের সঙ্গে জলবায়ু কর্মকাণ্ড একটি ক্রস-কাটিং অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।
লুইস সবার জন্য আগাম সতর্কতা, শিক্ষার রূপান্তর এবং খাদ্য ব্যবস্থা শীর্ষ সম্মেলনের মতো বৈশ্বিক উদ্যোগে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন, যার সবগুলোই ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখেছে।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্ব অভিন্ন মূল্যবোধ এবং একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।’
জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক আরও বলেন, ‘কেউ যাতে পিছিয়ে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের সব প্রচেষ্টায় লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।’