X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ফের বৈঠকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৯
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আবারও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। রবিবার (৮ অক্টোবর) বিকাল সোয়া ৩টায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, এলডিপি, গণঅধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবিপার্টি) সহ ৩০টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম দুই ধাপের সংলাপের ভিত্তিতে ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে কমিশন। এরপর সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তৃতীয় ধাপের বৈঠক শুরু করে কমিশন।

এরইমধ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব তুলে ধরেছিল কমিশন। সে প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবগুলো নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার একটি ‘সংবিধান আদেশ’ জারি করতে পারে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এরপর আদেশটি নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে গণভোট করা যেতে পারে।

সর্বশেষ গত ৫ অক্টোবর গণভোটের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো মোটামুটি ঐকমত্য পোষণ করে। সেক্ষেত্রে গণভোট নির্বাচনের আগে হবে, না ভোটের দিন হবে— তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সেটি বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাব বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে মোটা দাগে ৬টি সুপারিশ পেয়েছিল কমিশন। সেগুলো হলো— পূর্ণাঙ্গ সনদ বা তার কিছু অংশ নিয়ে গণভোট, বিশেষ সাংবিধানিক আদেশে বাস্তবায়ন, গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন, ত্রয়োদশ সংসদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন, সংসদকে সংবিধান সংস্কার সভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সনদের বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে এই মর্মে মতামত চাওয়া যে, অন্তর্বর্তী সরকার এই সনদ বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা।

এর আগে কমিশনের দ্বিতীয় দফায় ২৩ কার্য দিবসের আলোচনা শেষ হয় গত ৩১ জুলাই।

কমিশের পক্ষ থেকে দলগুলোর কাছে একাধিকবার খসড়া পাঠানো হয়েছে। তারা তাদের মতামত দিয়েছে। এরইমধ্যে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে একাধিক অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে কমিশন। এরইমধ্যে কমিশনের দ্বিতীয় দফা মেয়াদ শেষ হয় ১৫ সেপ্টেম্বর। সেদিন রাতেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন দিয়ে মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানো হয়— যা বলবৎ থাকবে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

আজকের বৈঠকে কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন— বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
সংলাপজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আজই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আশা ঐকমত্য কমিশনের
সংসদে নারীদের জন্য ৩০০ আসনের প্রস্তাব
গণভোট কী ও কখন হয়, জুলাই সনদে সম্ভব?
সর্বশেষ খবর
গুম আমরা হয়েছি, সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে পুরো পরিবার
গুম আমরা হয়েছি, সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেছে পুরো পরিবার
বিনিয়োগকারীরা কীভাবে স্বর্ণ কিনেন, দাম বাড়ে কেন?
বিশ্ব বাজারে স্বর্ণের দামে রেকর্ডবিনিয়োগকারীরা কীভাবে স্বর্ণ কিনেন, দাম বাড়ে কেন?
এআই’র যুগে অনুবাদ
এআই’র যুগে অনুবাদ
চাকসু নির্বাচন: শিবিরের ৩৩ দফা ইশতেহারে কী আছে
চাকসু নির্বাচন: শিবিরের ৩৩ দফা ইশতেহারে কী আছে
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
উপদেষ্টা আসবেন বলে সংস্কার, জলে যাবে ২ কোটি টাকা
উপদেষ্টা আসবেন বলে সংস্কার, জলে যাবে ২ কোটি টাকা
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media