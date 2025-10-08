X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৪
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ফাইল ছবি)

আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় তিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠককে ‘ব্যক্তির’ বাসায় বৈঠক হিসেবে দেখছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। 

বুধবার (৮ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা তো একজন ব্যক্তির বাসায় গিয়েছেন। তিনি যদি অপরাধী হতেন তাহলে তাকে নিশ্চয়ই হেফাজতে রাখা হতো। এমন তো হয়নি। আর রাষ্ট্রদূতরা কিন্তু যে কারও বাসায় যেতে পারেন। সেখানে তারা কী নিয়ে আলাপ করেছেন সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। রাষ্ট্রদূতরা গেছেন—এটা নিয়ে আসলে আমার বলার কিছু নেই।

এসময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচন আগামী বছরের জুনে। সেখানে বাংলাদেশের মুখোমুখি ফিলিস্তিন হবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের মন্তব্য ‘নির্বাচনের মাধ্যমে যেই সরকার আসবে তাদের সঙ্গে ভারত কাজ করবে’ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই বক্তব্য আমি তাদের বিষয় হিসেবে দেখি না। এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

বিষয়:
রাষ্ট্রদূতসাবের হোসেন চৌধুরীপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
