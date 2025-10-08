গুম-সংক্রান্ত কমিশনের ইউটিউব চ্যানেলে তথ্যচিত্র প্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারের গঠিত গুম-সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) কমিশনের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এটি প্রকাশ করা হয়।
তথ্যচিত্রটিতে কমিশন কীভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের সন্ধানে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং সত্য উদঘাটনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।
এতে উপস্থাপন করা হয়েছে—গোপন বন্দিশালা আবিষ্কার, নষ্টপ্রায় প্রমাণ সংগ্রহ এবং তা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপ্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি, যা একটি দায়িত্বশীল ও মানবিক রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। কমিশন পুলিশ, র্যাব, গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং নিখোঁজদের পরিণতি নির্ণয়ে নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান পরিচালনা করেছে। একইসঙ্গে গুম হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ‘ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সার্টিফিকেট’ ইস্যুর সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইনের সংশোধনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিষয়ে নীতিগত পরামর্শ দিয়েছে।
গুম-সংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি জানায়, এই তথ্যচিত্র কেবল অনুসন্ধানের বিবরণ নয়; এটি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের প্রতি জনআস্থা পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল।