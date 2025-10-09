X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
বন্ধ শ্রমবাজার নিয়ে বাংলাদেশ -বাহরাইন আলোচনা 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৭
আসিফ নজরুলের সঙ্গে বাহরাইনের মন্ত্রীদের বৈঠক।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের  উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বাহরাইনের মন্ত্রীদের সাথে তিনটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেছেন। এরা হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ রাশীদ বিন আব্দুল্লাহ আল খালিফা, শ্রম ও আইন মন্ত্রী ইউসুফ বিন আব্দুল হুসাইন খালাফ এবং বিচার ও ধর্ম মন্ত্রী নাওয়াফ বিন মুহাম্মদ আল মাওয়াদ্দা। গতকাল ৭ অক্টোবর এই বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

ড. আসিফ নজরুল তার আলোচনায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকা শ্রমবাজার  ও ভিসা উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য আহবান জানান।

বিশেষ করে তিনি বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, কেয়ারগিভার, আইটি এক্সপার্ট, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানসহ  দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব রাখেন। পাশাপাশি অতিদ্রুত ফ্যামিলি ভিসা চালু করার অনুরোধ জানান। এছাড়া, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা উপদেষ্টাকে বাহরাইনে সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান।  তারা প্রস্তাবিত বিভিন্ন দিকগুলো গুরুত্বের সাথে দেখবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন এবং বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সাথে আলোচনাপূর্বক দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান।

উভয় বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন  সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আন্ডারসেক্রেটারি ও বাহরাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্টদূত মো: রইস হাসান সরোয়ার, এনডিসি।

বিষয়:
বাহরাইনআসিফ নজরুল
