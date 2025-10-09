আরও তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন

আরও তিনটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশের চূড়ান্ত ও নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
তিনটি অধ্যাদেশ হচ্ছে– ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫।
এছাড়া একই দিন বৈঠকে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহকে ‘জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে উদযাপনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।