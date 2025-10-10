কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস

শান্তিতে এ বছর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভেনিজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক বার্তায় অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘ভেনিজুয়েলার গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সাহসী লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তিতে মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘মারিয়া কোরিনা মাচাদো নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও অবিচল থেকেছেন, কখনোই দেশের মানুষের ন্যায় ও স্বাধীনতার ভবিষ্যতের প্রতি তার অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হননি।’
নোবেল কমিটির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস আরও বলেন, ‘গণতন্ত্র নির্ভর করে সেইসব মানুষের ওপর, যারা নীরব থাকতে অস্বীকার করেন, ভয়াবহ ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে আসার সাহস দেখান, এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—স্বাধীনতা কোনও সহজলভ্য বিষয় নয়, এটি সবসময় রক্ষা করতে হয় শব্দে, সাহসে ও দৃঢ়তায়।’
তিনি বলেন, ‘মারিয়া কোরিনা মাচাদো এক উন্নত বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তা বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আবারও তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’