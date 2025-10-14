বাংলাদেশ সফরে পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বাংলাদেশে সফরে আসার আগ্রহ জানিয়েছেন। তার আশা, এই সফর দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের (WFF) মূল অনুষ্ঠানের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি তার আগ্রহের কথা জানান।
দুই নেতা ফোরামে মূল বক্তা হিসেবে অংশ নেন এবং পরবর্তী সোময়ে FAO সদরদফতরে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন।
বৈঠকে তারা সামাজিক ব্যবসা, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং দারিদ্র্য মোকাবিলার কৌশলসহ পারস্পরিক স্বার্থের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রেসিডেন্ট লুলাকে বাংলাদেশ সফরে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। প্রেসিডেন্ট লুলা আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং জানান, তিনি ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সফরে আসতে চান। তিনি বাংলাদেশে সামাজিক ব্যবসা ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার অগ্রগামী সাফল্য নিয়েও জানতে আগ্রহী।
বৈঠকে তারা গভীর সমুদ্রের মাছ ধরা, ফার্মাসিউটিক্যালস—বিশেষ করে টিকা যাতে পেটেন্ট-মুক্ত ও সাশ্রয়ী হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা (আসন্ন COP30 সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে) এবং ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে যুব নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলন—এই সব বিষয়েও আলোচনা করেন।
বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্য ও সহযোগিতা আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন প্রধান উপদেষ্টা।
প্রেসিডেন্ট লুলা ড. ইউনূসকে আসন্ন COP30 সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে অ্যামাজন অঞ্চলের এক রাজ্যে, যাতে বিশ্বের বৃহত্তম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য রক্ষায় বৈশ্বিক সচেতনতা বাড়ানো যায়।
প্রধান উপদেষ্টা লুলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি হয়তো COP30-এ যোগ দিতে পারবেন না, কারণ তিনি তখন বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।