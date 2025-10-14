X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জিবুতির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৫আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৫
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও জিবুতির প্রধানমন্ত্রী (ছবি: প্রেস উইং)

ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) সদরদফতরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জিবুতির প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের কামিল মোহাম্মদ।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বৈঠকে দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জিবুতিতে বাংলাদেশের সফল ক্ষুদ্রঋণ মডেল প্রয়োগ, আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। 

জিবুতির প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক ইউনূসের প্রশংসা করে বলেন, তিনি জিবুতিতেও সুপরিচিত একটি নাম। এসময় তিনি অধ্যাপক ইউনূসকে পূর্ব আফ্রিকার দেশটিতে সফরের আমন্ত্রণ জানান। 

আবদুল কাদের কামিল মোহাম্মদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে আপনার পরামর্শ প্রয়োজন। জবাবে অধ্যাপক ইউনুস জিবুতির আগ্রহকে স্বাগত জানান এবং প্রস্তাব করেন, জিবুতি একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে পাঠাতে পারে, যাতে তারা সরাসরি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। 

তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালায়, যেখান থেকে আগত কর্মকর্তারা উপকৃত হতে পারেন।

অধ্যাপক ইউনূস দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরে বলেন, জিবুতি খুব প্রতিযোগিতামূলক দামে বাংলাদেশ থেকে পোশাক ও ওষুধ আমদানি করতে পারে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম।

/ইউআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
ইতালিড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
বাংলাদেশিদের সহায়তার জন্য রোমের মেয়রের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
বাংলাদেশ সফরে পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট
ক্ষুধা দূরীকরণে প্রধান উপদেষ্টার ৬ প্রস্তাব
সর্বশেষ খবর
বাজেট ঘাটতি: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাইরের পৃষ্ঠপোষকদের দিকে ঝুঁকছে ডাকসু
বাজেট ঘাটতি: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাইরের পৃষ্ঠপোষকদের দিকে ঝুঁকছে ডাকসু
জামিনে মুক্তি পাওয়া আ.লীগ আ.লীগ নেতাকে ফের গ্রেফতার
জামিনে মুক্তি পাওয়া আ.লীগ আ.লীগ নেতাকে ফের গ্রেফতার
সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থগিত
সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থগিত
কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক
কলাবাগানে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media