X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করলেন ডব্লিউএফপির ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০
বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ডব্লিউএফপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান/প্রেস উইং

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১৩ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য খাদ্য সহায়তা সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সংকটটি রোমভিত্তিক জাতিসংঘ সংস্থার শীর্ষ এজেন্ডাগুলোর মধ্যে একটি।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে ইতালির একটি হোটেলে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ডব্লিউএফপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান এ কথা বলেন।

বৈঠকে মূলত চলমান রোহিঙ্গা সংকট, গাজা ও সুদানের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি এবং বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা মোকাবিলায় তহবিল সংগ্রহের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক স্কাউ গত ১৫ মাস ধরে অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে রোহিঙ্গা মানবিক সংকটে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য তার অবিচল প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি।

উভয় নেতা বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার জন্য তহবিল বৃদ্ধির জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। স্কাউ রোহিঙ্গা ইস্যুতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের প্রশংসা করে জানান, এটি সফলভাবে সংকটের দিকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছে।

তিনি বলেন, ‘এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় শীর্ষে রয়েছে।’

উভয়ই ধনী দেশ এবং বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ নতুন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছেন। স্কাউ উল্লেখ করেছেন যে, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে ঘোষিত নতুন মানবিক সহায়তার প্রতিশ্রুতির পরে, ডাব্লিউএফপি প্রতিটি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মাসিক ১২ ডলার খাদ্য উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখবে।

প্রফেসর ইউনূস ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ডব্লিউএফপি’র বৈশ্বিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশে একটি নতুন স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালুতে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘এশিয়ার কয়েকটি দেশ স্কুলে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমাদের লক্ষ্য আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা, গুণমান এবং ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।’

আলোচনায় বিশ্বের ক্ষুধা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। স্কাউ বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০০ মিলিয়ন লোককে প্রভাবিত করে ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে গাজায় শত শত খাদ্য ট্রাক সরবরাহের জন্য ডব্লিউএফপির চলমান প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন।

সভায় খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোর্শেদ এবং পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম উপস্থিত ছিলেন।

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
ইতালিড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
রোমের মেয়রের ব্যালকনি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখলেন প্রধান উপদেষ্টা
বাংলাদেশিদের সহায়তার জন্য রোমের মেয়রের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
জিবুতির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক
সর্বশেষ খবর
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ
শমিত-জায়ানদের একাদশে রেখে  হংকংয়ের বিপক্ষে নামছে বাংলাদেশ
রেলওয়ের ২৩ টাস্কফোর্স, ৭ দিনে জরিমানাসহ ভাড়া আদায় ১৭ লাখ
রেলওয়ের ২৩ টাস্কফোর্স, ৭ দিনে জরিমানাসহ ভাড়া আদায় ১৭ লাখ
বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ মেয়েশিশুর মৃত্যু
বিয়েবাড়িতে গিয়ে পুকুরে ডুবে একই পরিবারের ৩ মেয়েশিশুর মৃত্যু
২০ বছর পর ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান জেআইসি বৈঠক
২০ বছর পর ঢাকায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান জেআইসি বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
বাড়লো সয়াবিন তেলের দাম
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media