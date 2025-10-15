X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
জনবহুল এলাকায় কেমিক্যাল গোডাউন না থাকার বিষয়ে স্ট্রং পলিসি থাকতে হবে: শারমিন মুরশিদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৭আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৭
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ

অন্তর্বর্তী সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ বলেছেন, ‘আমি এখানে দেখতে এসেছি এ ধরনের কেমিক্যাল যেখানে রাখা হয়, এগুলো হচ্ছে বেআইনি জায়গা। আমি মনে করি প্রথম যে জিনিসটি করতে হবে, সরকারকে ইমিডিয়েট ইনভেস্টিগেশন করতে হবে। যারা এটা করেছে, তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে এবং আমাদের স্ট্রং পলিসি থাকতে হবে, যেন জনবহুল এলাকায় এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো না থাকে।’   

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর মিরপুর রূপনগর শিয়ালবাড়ির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

শারমিন এস মুরশিদ বলেন, ‘এর আগেও পুরান ঢাকায় এরকম ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু ওটা একটি জনবহুল এলাকা, সে কারণে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে যেটা হয়েছে, প্রাইভেট এই ক্ষেত্রগুলো বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে এবং এটা চিহ্নিত করে আমাদের অতিসত্বর জরুরিভাবে এগুলোকে উৎখাত করা দরকার। যাতে জনবহুল এলাকা থেকে এগুলো বের হয়ে যায়। যদি পলিসি পরিবর্তন করা দরকার, তাহলে সেটাই করতে হবে।’ 

তিনি বলেন, ‘যে মানুষগুলো মারা গেছে, আমরা যেটুকু পরিসংখ্যান পেয়েছি, হাসপাতালে আমার মন্ত্রণালয় থেকে হেল্প ডেস্ক রয়েছে। আমাদের সমাজকর্মীরা সেখানে রয়েছে। তারা এটা ফলোআপ করবে এবং তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বসবে। যা যা সাহায্য সহযোগিতা করা সম্ভব আমরা সেটি করবো।’

উপদেষ্টা বলেন, ‘নিখোঁজদের বিষয় ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং সেটার খোঁজ নিতে হবে। এখানে ইনভেস্টিগেশন করতে হলে এক্সপার্ট সাহায্য লাগবে। এক্সপার্ট বুদ্ধি নিয়ে আমাদের কাজটি করতে হবে। এখানে পুলিশসহ অনেককে লাগবে।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে ফলোআপের দায়িত্ব আমার মন্ত্রণালয়ের। আমি সেটি করবো। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবারগুলোর পাশে থাকবে, সে নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি।’

বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডশারমিন মুরশিদমিরপুরে আগুন
