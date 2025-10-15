X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিরপুরে আগুন: তদন্ত কমিটি গঠন, আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৬আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৬
ধোঁয়ার সঙ্গে বের হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে শাহ আলম কেমিক্যাল গোডাউন ও পাশের একটি গার্মেন্টস কারখানায় আগুনের ঘটনায় সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব লস্কার তাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে গঠিত সাত সদস্যের এ কমিটি আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। এছাড়া নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।  

বুধবার (১৫ অক্টোবর) মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, নিহত শ্রমিকের প্রত্যেক পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ২ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হবে।

এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি। 

অগ্নিকাণ্ডের কারণ, দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সুপারিশ ওই তদন্ত কমিটি। এছাড়া কমিটি আহত ও নিহতদের তালিকা প্রণয়ন, পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা, কারখানার ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসনের সুপারিশ এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুরের রূপনগর শিয়ারবাড়ির শাহআলম কেমিক্যাল নামে একটি রাসায়নিকের গোডাউনে আগুন লাগার পর তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি গার্মেন্টস কারখানায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা পৌনে ১২টার মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত মোট ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। সর্বশেষ ১৬ জনের লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়।

/আইএ/আরকে/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডতদন্ত কমিটি
সম্পর্কিত
মিরপুরে কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন: ঢাকা মেডিক্যালে স্বজনদের আহাজারি
রূপনগরে আগুন নেভাতে কত সময় লাগবে, জানে না ফায়ার সার্ভিস ‎
জনবহুল এলাকায় কেমিক্যাল গোডাউন না থাকার বিষয়ে স্ট্রং পলিসি থাকতে হবে: শারমিন মুরশিদ
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
রাকসু নির্বাচনে জালিয়াতি ঠেকাতে তিন স্তরের নজরদারিতে থাকবে ভোটার
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে: মির্জা ফখরুল
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
টাঙ্গাইলে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁসের হুমকি অনৈতিক: দুদু
সর্বাধিক পঠিত
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
গণভোটে ঘোলাটে রাজনীতি, শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা!
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, শুনে হাসলেন ম্যাক্রোঁ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media