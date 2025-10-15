X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
ফেব্রুয়ারিতে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫২
বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে। এই যে ঐকমত্য কমিশনের যে সনদ, এটা সনদেরই অংশ। এটার সঙ্গে নির্বাচন জড়িত। যে ঘোষণা আমরা করলাম এই ঘোষণা রক্ষা করতে হবে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশেই হবে। উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যা করার করবো। এটার সঙ্গে আমরা কোনও কম্প্রোমাইজ করবো না। 

বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি। 

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা যেমন সবাই মিলে জুলাই সনদ তৈরি করেছেন, আমাদের সরকারের দায়িত্ব হলো সবাই মিলে উৎসবমুখর নির্বাচন করা। তাহলে আমাদের কাজের একটা পরিণতি আসবে, তা নাহলে তো পরিণত হলো না। আপনারা সুন্দর একটা সনদ করলেন আমরা কোনোরকম একটা নির্বাচন করলাম। তার তো কোনও মানে নেই। কাজেই নির্বাচন যেন যুতসই, লাগসই, যাতে মনে করা যায় এটা একটা মানসম্পন্ন জিনিস। এটার সঙ্গে ওটার বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা না।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, সনদ এক জিনিস আর নির্বাচন আরেক জিনিস এমন যেন না হয়। উত্তরণ কীভাবে হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন আসছে। সেটার উত্তরও তার মধ্যে দেওয়া আছে। এই উত্তর দিয়ে সন্তোষজনকভাবে আমরা যাতে উত্তরণ করতে পারি। উত্তরণ আপনারা যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা সেভাবেই অগ্রসর হবো। 

তিনি বলেন, আজকের যে আশা নিয়ে আমরা কথা বললাম সেটিকে আগামী শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) আমরা জাতির সামনে নিয়ে আসবো। আপনাদের মতামত সারা জাতির কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে সারা জাতি উপস্থিত থেকে সনদে সই করবে। এটা জাতির কাছে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

নির্বাচনড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
