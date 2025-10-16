X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে মালদ্বীপে আলোচনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২২আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২২
মালদ্বীপে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়া হাসান আলকাহতানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নাজমুল ইসলাম

মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মো. নাজমুল ইসলাম দেশটিতে দায়িত্বরত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়া হাসান আলকাহতানির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মালদ্বীপে সৌদি আরবের দূতাবাসে সাক্ষাৎকালে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ, সৌদি আরব ও মালদ্বীপের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা পরিবহন, আবাসন, স্বাস্থ্য, মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনকূটনীতি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রগুলোতে একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

রাণষ্ট্রদূত ড. ইসলাম মালদ্বীপ ও সৌদি আরবে অবস্থানকারী বাংলাদেশি প্রবাসীদের পরিশ্রম, দক্ষতা ও সততার প্রশংসা করেন এবং বলেন, ‘‘তারা বাংলাদেশের গর্ব।’’ জবাবে রাষ্ট্রদূত আলকাহতানি সৌদি আরবের উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান ও প্রবাসীদের ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দুই পক্ষই ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধন আরও মজবুত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

 

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
সৌদি আরবমালদ্বীপ
সম্পর্কিত
সৌদি থেকে হজ এজেন্সির ৩৮ কোটি টাকা ফেরত এনেছে সরকার
২ লাখ ৩০ হাজার টন সার আমদানির সিদ্ধান্ত
রেমিট্যান্স বাড়াতে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের আহ্বান গভর্নরের
সর্বশেষ খবর
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media