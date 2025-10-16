ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারে মালদ্বীপে আলোচনা

মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মো. নাজমুল ইসলাম দেশটিতে দায়িত্বরত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়া হাসান আলকাহতানির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) মালদ্বীপে সৌদি আরবের দূতাবাসে সাক্ষাৎকালে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ, সৌদি আরব ও মালদ্বীপের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা পরিবহন, আবাসন, স্বাস্থ্য, মৎস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনকূটনীতি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রগুলোতে একসঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।
রাণষ্ট্রদূত ড. ইসলাম মালদ্বীপ ও সৌদি আরবে অবস্থানকারী বাংলাদেশি প্রবাসীদের পরিশ্রম, দক্ষতা ও সততার প্রশংসা করেন এবং বলেন, ‘‘তারা বাংলাদেশের গর্ব।’’ জবাবে রাষ্ট্রদূত আলকাহতানি সৌদি আরবের উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান ও প্রবাসীদের ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
দুই পক্ষই ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের বন্ধন আরও মজবুত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।