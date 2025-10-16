X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিলেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৯আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৯
হাসপাতালে খালেদা জিয়ার কাছে আমন্ত্রণপত্র দিচ্ছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে জাতীয় জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। 

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সাংবাদিক মনির হায়দার বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেন। বুধবার মধ্যরাত থেকে হাসপাতালে ভর্তি আছেন খালেদা জিয়া। 

বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

কার্ড পৌঁছে দিয়ে বদিউল আলম মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষ থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দাওয়াতপত্র পৌঁছে দিয়েছি।

এর আগে শায়রুল কবির খান জানিয়েছিলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল আকাঙ্ক্ষিত ‘জাতীয় জুলাই সনদ, ২০২৫’-এর সই অনুষ্ঠান। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আগামীকাল বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আয়োজনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত থাকবেন। সেই সঙ্গে এ আয়োজনে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের।

/এসটিএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
বিএনপিখালেদা জিয়াহাসপাতালজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
অক্টোবরের মধ্যে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ দেবে কমিশন: আলী রীয়াজ
ভাড়া চাওয়ায় রিকশাচালককে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠালেন বিএনপি নেতা
সর্বশেষ খবর
ঢামেকের আশপাশ থেকে ৩টি মরদেহ উদ্ধার
ঢামেকের আশপাশ থেকে ৩টি মরদেহ উদ্ধার
ভারতে পিটুনিতে নিহত ৩ বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর
ভারতে পিটুনিতে নিহত ৩ বাংলাদেশির লাশ হস্তান্তর
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
তৃতীয় দফায় বাড়লো জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
আরও তীব্র হয়েছে চট্টগ্রামে কারখানায় লাগা আগুন, ঝুঁকিতে আশপাশের ভবন
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media