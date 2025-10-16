X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সবাইকে জুলাই সনদ সইয়ের ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হওয়ার আহ্বান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৮আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৮
ড. মুহাম্মদ ইউনূস (ফাইল ফটো)

জুলাই জাতীয় সনদ সই অনুষ্ঠানে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস। পাশাপাশি সব টিভি ও অনলাইন গণমাধ্যমকে সরাসরি সম্প্রচার করার আহ্বান জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতে প্রধান উপদেষ্টা প্রেস উইং থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা এক বার্তায় জানান, জুলাই সনদ প্রত্যেক বাংলাদেশির জন্য, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি বাসায় অথবা বাইরে চলমান, আপনার দোকানে, কারখানায়, মাঠেতে, খেলার মাঠে, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হোন।

তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও, আমরা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছি। এটি আমাদের একসঙ্গে উদযাপন করার সময়—ঐক্যের শক্তি অনুভব করার এবং গর্ব ও আশার এই ঐতিহাসিক দিন থেকে শক্তি সঞ্চার করার।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৭ জুলাই) জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করবেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
পাবনায় প্রকাশ্যে গুলি করে একজনকে হত্যা
স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ, যুবক আটক
চরমোনাই রাজারচর বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র পরিবর্তনের দাবি
৬০ ফিট সড়কের যানজট নিরসনে নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে ডিএনসিসি
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
কয় মিনিটের জন্য আমাদের বসিয়েছেন, প্রশ্ন ট্রাইব্যুনালের
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
