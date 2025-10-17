X
শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
আজ জুলাই সনদ সই, শেষ মুহূর্তেও দ্বিধা বিভক্ত দলগুলো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩০আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩০
জুলাই সনদ (প্রতীকী ছবি)

বহুল প্রতীক্ষিত জুলাই সনদ সই অনুষ্ঠান আজ। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন  প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এতে অংশগ্রহণ করবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। তবে এরই মধ্যে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে জাতীয় সনদে সই করার বিষয়ে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক এ মুহূর্তটি সম্প্রচার করবে বিটিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম। সনদ সই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

বিএনপির পক্ষ থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘আমরা অবশ্যই জুলাই সনদে সই করবো। যদি সনদে আমাদের দেওয়া নোট অব ডিসেন্টগুলো যুক্ত করা হয়।’

জামায়াতের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে, আইনি ভিত্তি দিলে দলটির পক্ষ থেকে সই করতে আপত্তি নেই। তারা এক্ষেত্রে নভেম্বরে গণভোটেরও প্রস্তাব দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানিয়েছেন, আইনি ভিত্তি ছাড়া তারা সনদে সই করতে চান না।

একই দিন দুপুরে মুক্তি ভবনে সংবাদ সম্মেলনে চারটি বাম দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, চার মূলনীতি বহাল না রাখাসহ বিভিন্ন কারণে তারা সই করবেন না।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে সংবাদ সম্মেলন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেন, ‘সনদ সই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এক ধরনের উৎসবমুখর আবহে আমন্ত্রিত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সনদে সই করবেন।

তিনি মনে করেন, বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত থাকলেও জুলাই প্রশ্নে সবার এক হওয়া উচিত।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি এও জানান, শুক্রবার কোনও দল সই করতে না পারলেও ৩১ অক্টোবর কমিশনের মেয়াদ পর্যন্ত যেকোনও দিন স়ই করা যাবে।

বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
