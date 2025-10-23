‘কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অপরাধে শ্রম আইনে কঠোর বিধান করা হয়েছে’

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, উপদেষ্টা পরিষদে শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুমোদন হয়েছে। এখানে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইনের ৯০টি সেকশনে এবং তিনটি শিডিউলে সংশোধন আনা হয়েছে। এই সংশোধনগুলো আনা হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যে কমিটি আছে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী।
বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
আসিফ নজরুল বলেন, সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী এখন থেকে শ্রম আইন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শ্রমিকের সংজ্ঞা বর্ধিত করা হয়েছে, গৃহপরিচারক এবং নাবিকদের ক্ষেত্রে। তারাও এখন শ্রমিক হিসেবে আইনের সুরক্ষা পাবেন। কালো তালিকাভুক্ত করার একটা সুযোগ ছিল, যাদের বিরুদ্ধে মালিপক্ষের অভিযোগ থাকতো তাদের কালোতালিকাভুক্ত করা হতো। তারা অন্য কোথাও চাকরি পেতো না। সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে কঠোর বিধান করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা যারা আছেন, তাদের কল্যাণ সুবিধা অনেক বাড়ানো হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং রেজিস্ট্রেশন অনেক সহজ করা হয়েছে।
আসিফ নজরুল বলেন, বেতন নিয়ে একটা বৈষম্য ছিল। ছেলেদের একই কাজ মেয়েরা করলে কম বেতন দেওয়া হতো। সেই বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান শক্তিশালী করা হয়েছে। কর্মস্থলে দুর্ঘটনা হলে সেটার জন্য একটা ফান্ড প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে; যারা দুর্ঘটনার শিকার হবেন তাদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার জন্য।