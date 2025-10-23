X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৯আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২৯
বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকারে উভয়পক্ষই গত আগস্টে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর, এপ্রিল সালে ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভার সফল আয়োজনসহ দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক ব্যস্ততা এবং উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী পর্যায়ের সফরের প্রশংসা করেন। 

উভয় পক্ষই যথেষ্ট ব্যবধানের পরে আগামী ২৭ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের আসন্ন নবম বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘সম্প্রতি দুই দেশ ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুসহ সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে।’ তারা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাংলাদেশে থাকাকালীন হাইকমিশনারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বিষয়:
পাকিস্তানতৌহিদ হোসেনপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
