X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৪
কক্সবাজার বিমানবন্দর

আন্তর্জাতিক ঘোষণা করে ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দর। স্থগিতাদেশের সরকারি প্রজ্ঞাপন দুই-একদিনের মধ্যে জারি করা হবে।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) কক্সবাজার বিমানবন্দরের ‘আন্তর্জাতিক বিমান উড্ডয়ন কমিটি’র সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন মো. নুর-ই-আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান,‘‘কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, সরকার তা স্থগিত করেছে।’’ 

প্রসঙ্গত, গত ১২ অক্টোবর কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। গত কয়েকদিন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার বিষয়েও বাংলাদেশ বিমানসহ অন্যান্য এয়ারলাইন্স প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। এরই মধ্যে ‘আন্তর্জাতিক’ ঘোষণার ওপর স্থগিতাদেশ আসলো।

 

/আইএ/এপিএইচ/
বিষয়:
সরকারবিমানস্থগিত
সম্পর্কিত
কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি
শাহজালালে কার্গো ভিলেজে আগুন১০ ঘণ্টা দেরিতে সিলেট পৌঁছালো বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
সর্বশেষ খবর
সবজির বাজার এখনও লাগামহীন
সবজির বাজার এখনও লাগামহীন
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কদমতলীতে চা-দোকানির মরদেহ উদ্ধার
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
কফি মানে কিন্তু কেবল কফি না!
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
রুশ তেল কেনা স্থগিত করছে চীনের একাধিক তেল কোম্পানি
সর্বাধিক পঠিত
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
এনসিপির কার্যালয়ের সামনে মধ্যরাতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
নিখোঁজের পরদিন হাওর থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media