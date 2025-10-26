X
রবিবার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
১০ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে বইমেলা যাতে সুন্দর হয়: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫আপডেট : ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবারও বইমেলা যাতে খুব সুন্দর হয়। সময়ের ব্যাপারে আমি জানি না, বাংলা একাডেমি কি একই সময়ে করবে, নাকি সময় একটু হেরফের করবে—সেটা বাংলা একাডেমির বিষয়। তবে মেলা হবে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নাই।’

রবিবার (২৬ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে বৈষম্যবিরোধী সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি আয়োজিত ‘কেমন বই মেলা চাই’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভায় ১৭টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচনও করা হয়।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা এমন একটা বইমেলা চাই, যে বইমেলায় আমাদের সব মানুষের বই থাকবে। আমরা যারা বই লিখি, যে যেইটাই লিখুক কেন, যেকোনও ভিন্ন মতের লেখাই থাকুক না কেন, সবার বই যেন বইমেলায় থাকে। পাঠক বেছে নেবেন—উনি কী যেটা পড়তে চান, যে বই তাকে টানে, উনি ওই বইটা কিনবেন।’’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই এমন একটা মেলা, অবশ্যই সেটা বৈষম্যবিরোধী। কারো প্রতি যেন বৈষম্য না করা হয়। কেউ যেন এসে না বলেন যে আমার প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। আমি যে বইটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি বা বিক্রি করতে চাচ্ছি, এটা এখানে করা যাচ্ছে না। এই কথাটা যেন না শোনা হয়।’

প্রেস সচিব বলেন, ‘আমরা অবশ্যই এমন কোনও বইমেলা চাই না, যেখানে ৪০ শতাংশ বই হচ্ছে একটা লোকের উপরে। এমন একটা বইমেলার সময় গিয়েছে, সামনে আপনি বই দেখবেন, সবই হচ্ছে শেখ পরিবারের বই। উনি টুঙ্গিপাড়ায় পুকুরের পাশে বসে আছেন, সেটা নিয়েও একটা বড় বই কেউ লিখে ফেলেছে। ওই বইগুলো ছিল— কোনোভাবে প্রতারণা করে কিছু টাকা-পয়সা কামানোর জন্য।’

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সাঈদ বারীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন কবি গাজীউল হাসান খান, ফয়েজ আলম, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি মোহন রায়হান প্রমুখ।

/এসএ/আরআইজে/
বিষয়:
বইমেলাপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই: শফিকুল আলম
সর্বশেষ খবর
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
জুলাই সনদ প্রশ্নে আমরা এখনও আপসহীন: সারজিস আলম
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
গভীর সমুদ্রে অভিযান চালাবে চীনের এআই জেলিফিশ রোবট
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
মেট্রোরেল দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
আমি চাই খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক: লিটন 
আমি চাই খেলোয়াড়রা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ুক: লিটন 
সর্বাধিক পঠিত
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক হলেন প্রেস সচিবের ভাই
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
ভাইয়ের নিয়োগ নিয়ে প্রেস সচিব বললেন ‘প্রভাব খাটাইনি, কাউকে ফোন করিনি’
মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
মন্তব্য প্রতিবেদনমির্জা ফখরুলের বক্তব্যের রাজনীতি!
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media