জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে হস্তান্তর করেছে জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন।
সোমবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সুপারিশগুলো হস্তান্তর করেন কমিশনের সদস্যরা।
কমিশনের সহ-সভাপতি ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বে কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ইফতেখারুজ্জামান ও মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া জাতীয় ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও সেখানে ছিলেন বলে জানা গেছে।