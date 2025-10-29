X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনি প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলোকে মানতে হবে ৭ নির্দেশনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩
নির্বাচন কমিশন ভবন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সাতটি নির্দেশনা মানতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এ প্রচারণার ক্ষেত্রে জনসভা, পথসভা ও সমাবেশের জন্য সাতটি বিধান যুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (২৯ অক্টোবর) এ তথ্য জানিয়েছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি। 

ইসি কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনি পরিবেশকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ এবং আইনসম্মত রাখার জন্য এমন বিধান যুক্ত করা হয়েছে আচরণ বিধিমালায়। এতে প্রচারণার আগাম পরিকল্পনা জানার কারণে একদিকে যেমন প্রার্থীদের সমান সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করা যাবে, তেমনই জনগণের চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

ওই সাত নির্দেশনা হলো–

১. সমান অধিকার: নির্বাচনকালীন প্রচারণায় সব প্রার্থী সমান অধিকার লাভ করবেন। তবে তারা একে অপরকে বাধা দিতে বা ভয়ভীতি সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২. প্রচার পরিকল্পনা: নির্বাচন প্রচারণা শুরুর আগে, রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনা জমা দিতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

৩. লিখিত অনুমতি: জনসভা বা সমাবেশের আয়োজন করতে হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং স্থানীয় নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে।

৪. পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা: জনসভা বা পথসভা আয়োজনের ২৪ ঘণ্টা আগে স্থান ও সময় সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পারে।

৫. চলাচলে বিঘ্ন: জনসভা বা সমাবেশ এমন জায়গায় করা যাবে না যেখানে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, যেমন সড়ক বা মহাসড়ক।

৬. গোলযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা: যদি কোনও ব্যক্তি বা দল জনসভায় গোলযোগ সৃষ্টি করে, তবে আয়োজকদের পুলিশকে জানাতে হবে এবং পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

৭. বিদেশে প্রচারণা নিষিদ্ধ: কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বিদেশে জনসভা বা প্রচারণা চালাতে পারবে না।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ নির্বাচনের প্রস্তিুতি সম্পর্কে বলেন, যদি শতকরা হিসেবে বলেন, তাহলে ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ প্রস্তুতি শেষ। দল ও পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন শেষ হলে প্রস্তুতি শতভাগ হবে। আমরা রোডম্যাপ (কর্ম পরিকল্পনা) থেকে সামান্য পিছিয়ে আছি, তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বাকি সময়ের মধ্যেই সবকিছু কাভার করা সম্ভব হবে।

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে যমুনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
নির্বাচন ভবনের নিরাপত্তা বাড়াতে ডিএমপিকে ইসির চিঠি 
জোটবদ্ধ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের বিধান রাখার দাবি জামায়াতের
সর্বশেষ খবর
ঐকমত্য কমিশন নোট অব ডিসেন্ট বাদ দিয়েছে, এটা প্রতারণা: ফখরুল
ঐকমত্য কমিশন নোট অব ডিসেন্ট বাদ দিয়েছে, এটা প্রতারণা: ফখরুল
ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
প্রথমে জামায়াত পরে আ. লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেছে
আপিল বিভাগকে জয়নুল আবেদীনপ্রথমে জামায়াত পরে আ. লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলেছে
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে যমুনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে যমুনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media