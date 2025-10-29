X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে যমুনায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২০
বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.), জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার হোসেন, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক একেএম শহিদুর রহমান, কোস্ট গার্ড মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জিয়াউল হক, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীসহ আরও অনেকে। 

/এসও/আরকে/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
নির্বাচনি প্রচারণায় রাজনৈতিক দলগুলোকে মানতে হবে ৭ নির্দেশনা
১৫০ থেকে ২০০ জনের পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইইউ
শহীদ মিনারে গিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণা দিন: প্রধান উপদেষ্টাকে নাসিরউদ্দীন পাটোয়ারী
সর্বশেষ খবর
এক কনসার্টে ১৫ বছরের গল্প
এক কনসার্টে ১৫ বছরের গল্প
লিবিয়া থেকে ফিরে বিয়ের নাটক সাজিয়ে তরুণীকে ধর্ষণ
লিবিয়া থেকে ফিরে বিয়ের নাটক সাজিয়ে তরুণীকে ধর্ষণ
ঐকমত্য কমিশন নোট অব ডিসেন্ট বাদ দিয়েছে, এটা প্রতারণা: ফখরুল
ঐকমত্য কমিশন নোট অব ডিসেন্ট বাদ দিয়েছে, এটা প্রতারণা: ফখরুল
ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
ট্রাম্পের দক্ষিণ কোরিয়া সফরের আগে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা
সর্বাধিক পঠিত
বেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
জনবল কাঠামো ও এমিপিও নীতিমালা সংশোধনবেসরকারি কলেজে সিনিয়র প্রভাষক পদ বিলুপ্ত
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
মাদ্রাসায় গ্রামীণ ফোনের করপোরেট নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
বুধবার থেকে টানা ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media