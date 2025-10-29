এআই নির্ভর অপপ্রচার ঠেকাতে টিকটকের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইসি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নির্ভর অপপ্রচার ঠেকাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
এই বৈঠকে টিকটকের দক্ষিণ এশীয়ার প্রধান (পাবলিক পলিসি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন) ফেরদৌস মুত্তাকিম, বৈশ্বিক লিগ্যাল বিসনেস পার্টনার আদিল শাহ, বাংলাদেশ প্রধান আবু নাঈম বৈঠকে অংশ নেন।
বৈঠক সূত্র জানিয়েছেন, এআইসহ বিভিন্ন অপপ্রচার ঠেকাতে টিকটক কী সহায়তা করতে পারে, মূলত বৈঠকে সে বিষয়টিই উঠে এসেছে। তবে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও পক্ষই কথা বলেনি।
উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে টিকটক, ফেসবুকের মতো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চেয়েছিল ইসি।