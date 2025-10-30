X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
যে যাই বলুক ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে: আসিফ নজরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৩আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৫
কথা বলছেন আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, যে যাই বলুক আমরা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন করবো। পার্লামেন্টের ওপর কোনও দায়-দায়িত্ব থাকবে না, সব আমাদেরই করে যেতে হবে এটা কোনও বেদবাক্য না। যতটুকু পারা যায় আমরা করে যাবো, সম্ভব হলে সবই করে যাবো, কিন্তু এখানে রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত লাগবে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমীতে জুলাই সনদ নিয়ে রাজনৈতিক দলের মতবিরোধে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে প্রভাব পড়বে কিনা– সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান। 

আসিফ নজরুল বলেন, ‘নির্বাচন হয়ে তৃতীয় উপায় তো আছে, নির্বাচিত সংসদ একটা সংবিধান সংস্কার সভা হিসেবে কাজ করবে। তাদেরও দায়িত্ব আছে। জুলাই সনদের সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক দেখছি না। ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে আমরা বদ্ধপরিকর।’  

বিষয়:
আসিফ নজরুলত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
