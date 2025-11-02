উপহারের নৌকা তোশাখানায় জমা দিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা

ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলজেরিয়ার জাতীয় দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে শনিবার (১ নভেম্বর) যোগ দেন জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। রাজধানীর হোটেল লা মেরিডিয়ানে প্রধান অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে ‘নৌকা’ উপহার দেন ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেল ওহাব সালদানি। এই ঘটনার পর শুরু হয় নানা আলোচনা এবং সমালোচনা। রবিবার (২ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপহারটির বিষয়ে করণীয় জানতে পরামর্শ চান জ্বালানি উপদেষ্টা। পরে তিনি সেটি সরকারি তোশাখানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান।
জ্বালানি উপদেষ্টা রবিবার সকালে নিজের ফেসবুকে অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, ‘‘গত সন্ধ্যায় আলজেরিয়ার জাতীয় দিবসে, আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নক্রমে, প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিই। অনুষ্ঠানে আমাকে পালতোলা দাঁড় পরিচালনাকারী মাঝিসহ নৌকার প্রতিকৃতি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। কূটনৈতিক সৌজন্যবশত আমি তা গ্রহণ করি। উপহারটিতে দূতাবাসের নাম লিখিত আছে। লক্ষ করুন, এটার সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীকের কোনও মিল নাই।’’
পোস্টে তিনি কী করবেন সেই প্রসঙ্গে চারটি উপায় জানান। সেগুলো হচ্ছে—‘‘এটি আলজেরীয় দূতাবাসে ফেরত পাঠাতে পারি। এটা অসৌজন্যমূলক ও হীনম্মন্যতা প্রসূত হবে। সরকারি তোশাখানায় জমা দিতে পারি। যদিও এটা খুব মূল্যবান কিছু নয়। শৈলান প্রবীণ নিবাসে রাখতে পারি, অথবা নিজে রেখে দিতে পারি।’’
শেষে তিনি উল্লেখ করেন, ‘‘পাঠকের পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।’’
রবিবার বিকালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি জানান, ‘‘গত রাতে আলজেরীয় দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত উপহারটি সরকারি তোশাখানায় সংরক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে পাঠানো হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দফতর থেকে এ জন্য প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মতামতের জন্য ধন্যবাদ।’’