স্বামীকে ‘অক্ষম’ দাবি করে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চাইলেন স্ত্রী

ভারতের বেঙ্গালুরুতে দাম্পত্য কলহ গিয়ে ঠেকেছে থানায়। স্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন স্বামী যৌনভাবে অক্ষম। অন্যদিকে স্বামী জানিয়েছেন, চিকিৎসকেরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীই স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
৩৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি চলতি বছরের ৫ মে বিয়ে করেন। বিয়ের পর দম্পতি বেঙ্গালুরুর সাপ্তগিরি প্যালেস এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তবে তিন মাসের মাথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।
থানায় দায়ের করা এফআইআর-এ স্বামী অভিযোগ করেছেন, ২৯ বছর বয়সী স্ত্রী তাকে যৌন অক্ষম বলে সন্দেহ করে চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য চাপ দেন। পরে ডাক্তাররা জানিয়েছেন, শারীরিকভাবে তিনি সক্ষম। তবে মানসিক চাপের কারণে স্বাভাবিক সম্পর্কে বিলম্ব হতে পারে।
তবে এখানেই বিরোধ মেটে না। অভিযোগ অনুযায়ী, স্ত্রী এরপর স্বামীর কাছ থেকে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। স্বামী অভিযোগ করেছেন, ১৭ আগস্ট তার বাসায় স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা হামলা চালিয়ে তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করেন।
ঘটনার পর তিনি গোবিন্দরাজনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ স্ত্রী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মারধর ও হয়রানির মামলা রুজু করেছে।
অভিযোগকারী ব্যক্তি একটি ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন, তার স্ত্রী বিজেপির মিডিয়া সেলের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এ বিষয়ে দলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি