X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্বামীকে ‘অক্ষম’ দাবি করে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ চাইলেন স্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪২আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪২
প্রতীকী ছবি

ভারতের বেঙ্গালুরুতে দাম্পত্য কলহ গিয়ে ঠেকেছে থানায়। স্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন স্বামী যৌনভাবে অক্ষম। অন্যদিকে স্বামী জানিয়েছেন, চিকিৎসকেরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করেছেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীই স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৩৫ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি চলতি বছরের ৫ মে বিয়ে করেন। বিয়ের পর দম্পতি বেঙ্গালুরুর সাপ্তগিরি প্যালেস এলাকায় বসবাস শুরু করেন। তবে তিন মাসের মাথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

থানায় দায়ের করা এফআইআর-এ স্বামী অভিযোগ করেছেন, ২৯ বছর বয়সী স্ত্রী তাকে যৌন অক্ষম বলে সন্দেহ করে চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য চাপ দেন। পরে ডাক্তাররা জানিয়েছেন, শারীরিকভাবে তিনি সক্ষম। তবে মানসিক চাপের কারণে স্বাভাবিক সম্পর্কে বিলম্ব হতে পারে।

তবে এখানেই বিরোধ মেটে না। অভিযোগ অনুযায়ী, স্ত্রী এরপর স্বামীর কাছ থেকে ২ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। স্বামী অভিযোগ করেছেন, ১৭ আগস্ট তার বাসায় স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা হামলা চালিয়ে তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করেন।

ঘটনার পর তিনি গোবিন্দরাজনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ স্ত্রী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মারধর ও হয়রানির মামলা রুজু করেছে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি একটি ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন, তার স্ত্রী বিজেপির মিডিয়া সেলের সঙ্গে যুক্ত। তিনি এ বিষয়ে দলের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

 

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির ইন্তেকাল
নেপালের মন্ত্রিসভায় আরও ৪ মন্ত্রী
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা নিয়ে যা জানালো অন্তর্বর্তী সরকার
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা নিয়ে যা জানালো অন্তর্বর্তী সরকার
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media