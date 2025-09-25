যে শহরে কুকুরকে ভ্রমণে নিলে দিতে হবে কর

ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় পর্যটন শহর বোলজানোতে এবার নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। ২০২৬ সাল থেকে এখানে ভ্রমণে আসা কুকুরের জন্যও কর দিতে হবে। শহর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিটি কুকুরের জন্য মালিককে প্রতিদিন ১ দশমিক ৫০ ইউরো (প্রায় ২ ডলার) কর দিতে হবে।
স্থানীয় মালিকদের জন্যও আলাদা কর নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি কুকুরের জন্য বছরে ১০০ ইউরো দিতে হবে। নগর কর্তৃপক্ষ বলছে, রাস্তা পরিষ্কার ও কুকুরের জন্য নতুন পার্ক তৈরির ব্যয় মেটাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে গুঞ্জন রয়েছে, কুকুরদের হয়তো সাধারণ পার্কে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হতে পারে।
এটি একক কোনও পদক্ষেপ নয়। এর আগে কুকুরের মালিকদের পোষ্যের ডিএনএ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে শহরে পড়ে থাকা মল থেকে মালিককে শনাক্ত করে জরিমানা করা যায়। বর্তমানে কুকুরের মল না তুললে মালিককে সর্বোচ্চ ৬০০ ইউরো জরিমানা গুনতে হয়। তবে যারা ইতোমধ্যে ডিএনএ নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন, তারা নতুন কর থেকে প্রথম দুই বছরের জন্য ছাড় পাবেন।
শহরের প্রাদেশিক কাউন্সিলর লুইস ওয়ালচার বলেন, এটি ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ। এতে কেবল কুকুরের মালিকরাই দায় বহন করবেন। নয়তো পুরো সম্প্রদায়কে এর ব্যয়ভার নিতে হতো, অথচ রাস্তায় একমাত্র ময়লা আসছে কুকুর থেকেই।
তবে প্রাণী অধিকার সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। জাতীয় প্রাণী সুরক্ষা সংস্থা (ইএনপিএ)-এর কার্লা রোচ্চি বলেন, কুকুর ও চারপেয়ে পর্যটকদের ওপর কর বসিয়ে বোলজানো নিজেই নিজের ক্ষতি করছে। ডিএনএ প্রকল্পের ব্যর্থতার পর সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত নাগরিক সচেতনতা ও নজরদারির মাধ্যমে, নতুন কর আরোপ করে নয়।
তিনি আরও বলেন, এটি ভ্রমণকারীদের জন্য নিরুৎসাহমূলক এবং পরিবারের অংশ হিসেবে কুকুরকে দেখা মানুষদের জন্য অন্যায় বার্তা। প্রাণী কোনও বিলাসিতা নয়, বরং পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের ওপর কর চাপালে দায়িত্বশীল ভ্রমণ নিরুৎসাহিত হবে, এমনকি প্রাণী ত্যাগের প্রবণতাও বাড়তে পারে।
সূত্র: সিএনএন