শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
কাঠবিড়ালির তাণ্ডবে হাসপাতালে ভর্তি দুই ব্যক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২০
সতর্কতামূলক পোস্টার টানানো হয়েছে। ছবি: এপি

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান রাফায়েল শহরে এক ‘আক্রমণাত্মক কাঠবিড়ালি’র তাণ্ডবে অন্তত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। শহরের লুকাস ভ্যালি এলাকায় কাঠবিড়ালিটি আকস্মিকভাবে পথচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা জোয়ান হেব্ল্যাক বলেছেন, তিনি হাঁটছিলেন, হঠাৎ একটি কাঠবিড়ালি এসে তার পায়ে কামড়াতে শুরু করে। তিনি বলেন, ওটা আমার পায়ে শক্ত করে ধরে ছিল। লেজ উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। আমি চিৎকার করছিলাম, এটাকে সরাও, সরাও!

অন্য এক বাসিন্দা ইসাবেল ক্যাম্পয় জানান, তিনিও একইভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। কাঠবিড়ালিটি মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে তার মুখের দিকে ঝাঁপ দেয় এবং পরে হাতে নেমে আসে। এতে তার হাত রক্তাক্ত হয়। দুজনকেই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়।

সান রাফায়েল শহরটি ক্যালিফোর্নিয়ার মারিন কাউন্টিতে অবস্থিত, সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে। এ ঘটনার পর এলাকায় সতর্কতামূলক পোস্টার টানানো হয়েছে। সেখানে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ‘খুব দুষ্ট কাঠবিড়ালি’ হঠাৎ করেই আক্রমণ চালায়। স্থানীয়দের দাবি, অন্তত পাঁচজন এ পর্যন্ত এর আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

মারিন হিউম্যান নামের একটি প্রাণীকল্যাণ সংস্থার মুখপাত্র লিসা ব্লখ জানান, গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে কাঠবিড়ালি আক্রমণের আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে আবার দেখা দিলে রাজ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাণীটিকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, আমরা আগেও এমন আচরণ দেখেছি। প্রায়ই দেখা যায়, কেউ না কেউ বন্য প্রাণীকে খাবার দেওয়ার কারণে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঠবিড়ালি জলাতঙ্ক বহন করে না। তবে মানুষকে কখনোই বন্য প্রাণীকে খাবার না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সূত্র: এপি

/এএ/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রবিশ্ব সংবাদ
