X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাড্ডায় ভবন থেকে পড়ে গ্রিল মিস্ত্রির মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৪
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় দুইতলা ভবন থেকে পড়ে মো. পলাশ মাদবর (৩৫) নামে এক গ্রিল মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পলাশ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার জৈনতপুর গ্রামের গ্রিল ওয়াকসপ ব্যবসায়ী আব্দুল মান্নান মাদবরের ছেলে। বর্তমান মধ্য বাড্ডায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। এক ছেলে এক মেয়ের জনক ছিলেন তিনি।

মৃতের ছোট ভাই মো. আকাশ মাদবর জানান, দুপুরে নিজ বাড়ির দ্বিতীয় তলায় টিনের চাতাল লাগানোর সময় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন পলাশ। পরে তাকে স্থানীয় আল-সামি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বিকাল পৌনে ৩টার দিকে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় জানিয়েছি।

/এআইবি/কেএইচ/আরকে/
বিষয়:
মৃত্যু
সম্পর্কিত
বিজিবির ধাওয়া খেয়ে বিলে লাফ দিয়ে যুবকের মৃত্যু
গণ-অভ্যুত্থানের বিজয় মিছিলে অসুস্থ হয়ে জামায়াত নেতার মৃত্যু
গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপনের আনন্দ মিছিলে গিয়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
৭ হাজার চিকিৎসকের পদোন্নতি হবে, নিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
৭ হাজার চিকিৎসকের পদোন্নতি হবে, নিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
অর্থনীতিতে গতি ফিরছে, জুলাইয়ে পিএমআই ৬১.৫শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
ব্যালন ডি’অরের ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ
ব্যালন ডি’অরের ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media