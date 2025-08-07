প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫
রাতুলের বাবা বলেছেন, আমার ছেলের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংগঠনের ব্যানারে ফারুক ও তার সহযোগীরা সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট বক্তব্য দেয়।

মানবাধিকারকর্মী নাজরাতান নাঈম আহমেদ ‘রাতুলের সুরক্ষা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করলেন মানবাধিকার জোটের মুখপাত্র’ শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার বাবা ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া। 

বৃহস্পতিবার (০৭ আগস্ট) বাংলা ট্রিবিউনে পাঠানো প্রতিবাদলিপিতে ফরিদ আহমেদ উল্লেখ করেছেন, ‘আমার দ্বিতীয় ছেলে নাজরাতান নাঈম আহমেদ রাতুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। সুস্থতার জন্য দেশে-বিদেশে নিয়মিত চিকিৎসা করানো হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় মানসিক স্বাস্থ্য নিরাময় কেন্দ্র বিকন-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে। সম্প্রতি মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটলে সুচিকিৎসার জন্য বিকনে ভর্তি করি। সম্প্রতি ফারুক নামের এক ব্যক্তি মানবাধিকারকর্মী পরিচয়ে আমার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এর মধ্যে গত ৪ আগস্ট বাংলা ট্রিবিউনে ‘রাতুলের সুরক্ষা চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করলেন মানবাধিকার জোটের মুখপাত্র’ সংবাদটি দেখতে পাই। আমার ছেলের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংগঠনের ব্যানারে ফারুক ও তার সহযোগীরা সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট বক্তব্য দেয়। সেটি নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য আমাকে ও আমার পরিবারকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। আমি এ ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

প্রসঙ্গত, রাতুলের সুরক্ষা চেয়ে গত রবিবার (০৩ আগস্ট) বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে (ক্র্যাব) সংবাদ সম্মেলন করেন মানবাধিকার সম্মিলিত জোটের মুখপাত্র মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা। পরে বাংলা ট্রিবিউনে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠান মঞ্জুর হোসেন। মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট ঘটনা হওয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির আলোকে সংবাদটি করা হয়।

প্রতিবাদ
ভারত-যুক্তরাষ্ট্র শুল্ক বিরোধ: নয়াদিল্লির বিকল্প ও ঝুঁকি
সাবেক ১০ নির্বাচন কমিশনার ও দুই সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
পুলিশের সামনেই সাংবাদিককে পেটালেন ‌‘চাঁদাবাজরা’
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি চায় জামায়াত
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
